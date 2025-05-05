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На Западе заявили, что пошлины на иностранные фильмы ударят по киноиндустрии США

FT: угроза Трампа ввести пошлины на иностранные фильмы ударит по киноиндустрии США
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Mark Schiefelbein/AP

Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины на фильмы, снятые за рубежом, может ударить по американской киноиндустрии. Об этом сообщает Financial Times.

«Американская киноиндустрия и сети кинотеатров сильно пострадают: студиям, скорее всего, придется нести гораздо более высокие расходы, а потребители могут столкнуться с повышением цен на билеты», — пишет издание.

Планы Трампа также могут стать катастрофическими для центров голливудского производства в Великобритании, Канаде и Австралии.

Недавно администрация Трампа объявила о введении стопроцентных таможенных сборов на иностранный кинематограф, объяснив это поддержкой местной киноиндустрии. По мнению представителей власти, другие страны переманивают американских режиссеров и студии, предлагая льготы, из-за чего Голливуд банкротится.

Кинокритик Давид Шнейдеров в свою очередь отметил, что введение Трампом пошлины на иностранное кино приведут к тому, что американским режиссерам будут обходиться дороже съемки новых фильмов в Европе.

Ранее в НАТО выразили опасения из-за непредсказуемой политики Трампа.

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