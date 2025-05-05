На Западе заявили, что пошлины на иностранные фильмы ударят по киноиндустрии США

Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины на фильмы, снятые за рубежом, может ударить по американской киноиндустрии. Об этом сообщает Financial Times.

«Американская киноиндустрия и сети кинотеатров сильно пострадают: студиям, скорее всего, придется нести гораздо более высокие расходы, а потребители могут столкнуться с повышением цен на билеты», — пишет издание.

Планы Трампа также могут стать катастрофическими для центров голливудского производства в Великобритании, Канаде и Австралии.

Недавно администрация Трампа объявила о введении стопроцентных таможенных сборов на иностранный кинематограф, объяснив это поддержкой местной киноиндустрии. По мнению представителей власти, другие страны переманивают американских режиссеров и студии, предлагая льготы, из-за чего Голливуд банкротится.

Кинокритик Давид Шнейдеров в свою очередь отметил, что введение Трампом пошлины на иностранное кино приведут к тому, что американским режиссерам будут обходиться дороже съемки новых фильмов в Европе.

Ранее в НАТО выразили опасения из-за непредсказуемой политики Трампа.