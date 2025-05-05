США вводят 100-процентные пошлины на зарубежные фильмы

Трамп ввел пошлины в 100% на иностранный кинематограф

Администрация Дональда Трампа объявила о введении стопроцентных таможенных сборов на иностранный кинематограф. Соответствующее заявление президент США сделал в воскресенье, назвав иностранное кино «угрозой национальной безопасности», передает ТАСС.

«Американская киноиндустрия стремительно гибнет. Другие страны переманивают наших режиссеров и студии, предлагая льготы. Голливуд и другие направления в США банкротятся. Это спланированная атака, которая несет риски для безопасности и распространяет пропаганду», — заявил Трамп.

Президент поручил Министерству торговли и торговому представителю США немедленно начать процесс введения тарифов на все зарубежные фильмы.

«Мы не допустим, чтобы чужие нарративы подрывали наши ценности», — добавил он.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». Пошлины на товары из Китая в результате нескольких повышений выросли до 145%.

Ранее Трамп рассказал, когда снизит пошлины для Китая.