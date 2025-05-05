В НАТО выразили опасения из-за непредсказуемой политики Трампа

Некоторые страны НАТО обеспокоены тем, что США могут ограничить использование американского оружия. Об этом пишет журнал Newsweek.

«Украинские чиновники месяцами умоляли своих союзников, в частности США, снять ограничения на дальнобойное оружие <...> теперь страны восточного фланга НАТО задаются вопросом, не могут ли они оказаться в аналогичной ситуации», — говорится в публикации.

В издании приводятся слова неназванного чиновника одной из стран Прибалтики. Он выразил опасение, что страны НАТО не смогут воспользоваться американским оружием «в случае российского вторжения». По его словам, воспоминания о том, как США обошлись с Украиной, все еще свежи.

До этого Newsweek сообщил, что непредсказуемая политика президента США Дональда Трампа и его критика в адрес НАТО подтолкнули Европу к разработке собственных истребителей шестого поколения, которые смогут заменить американские F-35.

По словам неназванного чиновника из Центральной Европы, рост интереса к созданию европейских истребителей шестого поколения наблюдается со стороны многих стран ЕС.

Ранее Рубио назвал НАТО союзом США с «горсткой младших партнеров».