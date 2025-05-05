Эксперт объяснил, вернут ли «кинопошлины» Трампа иностранные фильмы в Россию

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на иностранное кино приведут к тому, что американским режиссерам будут обходиться дороже съемки новых фильмов в Европе. Представителей индустрии это решение введет в ступор, при этом возвращению европейских картин в российские кинотеатры это не поспособствует, заявил НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Напомним, администрация Трампа объявила о введении стопроцентных таможенных сборов на иностранный кинематограф, объяснив это поддержкой местной киноиндустрии. По мнению представителей власти, другие страны переманивают американских режиссеров и студии, предлагая льготы, из-за чего Голливуд банкротится.

Шнейдеров подчеркнул, что национальность режиссера в этом вопросе значения не имеет — все зависит от спонсора картины. В качестве примера он привел фильм «Хатико» с японской основой, главным артистом из США и режиссером из Исландии.

«Трамп с присущей ему умственной элегантностью лезет в то, в чем ничего не понимает. Это просто бред, который вводит в ступор, — заявил критик. — Если американский режиссер снял кино в Европе, это будет честью для Европы, но кино при таких ограничениях пройдет только в Европе. Как отличить фильм импортный от неимпортного? Это бред».

По мнению Шнейдерова, Штаты уже сегодня не особо активно закупают европейские фильмы, а американские режиссеры снимают там только из-за более низких затрат. При этом в США снимают порядка 900 фильмов за год, чем не могут похвастаться европейские студии. Так, например, любая страна хотела бы пригласить к себе на съемки таких именитых режиссеров, как Майкл Бэй, Стивен Спилберг и прочих, но на это просто не хватает средств. Кинокритик призвал не искать патриотизма в сфере киноиндустрии, отметив, что это в первую очередь — бизнес.

Он также развеял надежды на то, что такой шаг администрации Трампа заставит европейские киностудии вести свои проекты в Россию — по мнению эксперта, они еще больше поглощены политикой, чем студии США.

«Европейские фильмы в России смотрят хуже, чем продукцию Голливуда. Поэтому принципиально ситуация не изменится», --заключил Шнейдеров.

Ранее Трамп пообещал вернуть Голливуд к свету и назначил трех актеров своими послами.