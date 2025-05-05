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Орбан назвал причины открытого конфликта с Зеленским

Орбан заявил, что был вынужден пойти на открытый конфликт с Зеленским
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Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что был вынужден пойти на конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, открытый конфликт стал неизбежен после того, как в словах украинского лидера была услышана открытая угроза. Орбан отметил, что избегал ссор с Зеленским, однако отказался от этого правила после того, как президент Украины выразил недовольство проведением референдума в Венгрии по вопросу приема страны в Евросоюз.

«В международной политике это может быть истолковано только как серьезная угроза, а венграм нельзя угрожать, и мы не можем мириться с такими угрозами. Мне пришлось сделать такой шаг и пойти на открытый конфликт», — заявил Орбан.

До этого Зеленский заявил, что Украина готова к открытию процесса по вступлению республики в Евросоюз, однако необходимо добиться политического решения в Европе, где премьер-министр Венгрии его блокирует.

Помимо этого, украинский лидер ранее призвал Евросоюз выработать подход, при котором отдельные лица не смогут блокировать решения, «важные для всего континента».

Ранее Зеленский устроил перепалку с Орбаном.

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