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Зеленский призвал найти инструменты против «одного человека» в ЕС

Зеленский призвал найти инструменты против лиц в ЕС, блокирующих меры по Украине
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Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз выработать подход, при котором отдельные лица не смогут блокировать решения, «важные для всего континента». Его слова с выступления на саммите политического объединения приводит «Европейская правда».

Он считает «антиевропейским» подход, когда «один человек блокирует решения, которые важны для всего континента или уже согласованы».

«Я имею в виду переговоры о вступлении Украины в ЕС и решении некоторых фундаментальных вопросов для европейского единства», – сказал Зеленский.

По его словам, Евросоюз должен иметь рычаги, чтобы отдельные члены сообщества не могли блокировать то, что необходимо всем. Решения должны приниматься быстро, гибко и эффективно, рассказал Зеленский. Европе нужны четкие инструменты для защиты от ненужных блокировок, подытожил он.

Вероятно, Зеленский имел в виду премьер-министра Виктора Орбана, который выступает против вступления Киева в политическое объединение, заявляет о необходимости прекращения поддержки республики, а также блокирует начало процесса евроинтеграции Украины.

До этого вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины и министр юстиции Ольга Стефанишина подтвердила, что Венгрия заблокировала процесс вступления республики в Евросоюз, воспользовавшись принципом единогласного принятия решений в этом вопросе.

Ранее Зеленский порассуждал, сколько должны сохраняться санкции против России.

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