Шольц в последний день на посту канцлера ФРГ позвонил Зеленскому с благодарностью

Олаф Шольц, исполняющий обязанности канцлера Германии, провел свой заключительный телефонный разговор на этом посту с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт, пишет «Европейская правда».

Как сообщил спикер, в разговоре Шольц поблагодарил Зеленского за «тесное сотрудничество на основе доверия» и «подчеркнул мужество, храбрость и решительность украинского президента и украинского народа в противостоянии российской агрессии».

Стороны также обсудили пути достижения длительного и справедливого мира на Украине, Шольц поприветствовал готовность Киева к 30-дневному перемирию, уточнил Хебештрайт.

Также Шольц призвал президента России Владимира Путина ответить на предложение о перемирии и завершить «свою безжалостную кампанию», рассказал представитель кабмина ФРГ.

6 мая в парламенте Германии состоится избрание нового канцлера, которым, как ожидается, станет победивший на выборах глава партии Христианские демократы (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц. Среди первоочередных задач новой коалиции Мерц назвал улучшение охраны границ и увеличение числа депортаций нелегальных мигрантов, а также отмену закона о цепочке поставок и сокращение германской бюрократии.

Ранее украинский дипломат призвал «забыть о надеждах» на Мерца, если он не даст Taurus ВСУ.