Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России утвердили состав наблюдательного совета «Движения первых»

Путин подписал указ, утвердивший состав наблюдательного совета «Движения первых»
close
Михаил Метцель/РИА Новости

Состав наблюдательного совета молодежной организации «Движение первых» утвержден указом президента РФ Владимира Путина. Текст документа опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Председателем совета стал сам Путин, а его заместителем — замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Также в состав наблюдательного органа вошли вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова, глава Росмолодежи Григорий Гуров, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и ряд других деятелей.

В марте Путин предложил создать при администрации президента рабочую группу по вопросам развития системы воспитания. По его словам, группа должна будет объединять и координировать усилия представителей системы образования, культуры, спорта, родительских сообществ и общественных организаций, а также органов власти.

Ранее Путин похвалил современную молодежь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами