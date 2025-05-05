В России утвердили состав наблюдательного совета «Движения первых»

Состав наблюдательного совета молодежной организации «Движение первых» утвержден указом президента РФ Владимира Путина. Текст документа опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Председателем совета стал сам Путин, а его заместителем — замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Также в состав наблюдательного органа вошли вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова, глава Росмолодежи Григорий Гуров, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и ряд других деятелей.

В марте Путин предложил создать при администрации президента рабочую группу по вопросам развития системы воспитания. По его словам, группа должна будет объединять и координировать усилия представителей системы образования, культуры, спорта, родительских сообществ и общественных организаций, а также органов власти.

Ранее Путин похвалил современную молодежь.