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Нардеп назвал неожиданную цель Зеленского в отношении украинцев

Нардеп Дубинский: Зеленский хочет заставить украинцев принять любые условия мира
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Alina Smutko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский хочет подвести граждан республики к тому, чтобы они были готовы на любые действия властей внутри страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат украинского парламента Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Одна из главных целей Зеленского, которую он успешно реализовывает — создать у населения Украины абсолютное согласие на любые условия, лишь бы закончилась война и наступил мир», — считает Дубинский.

По его словам, ресурсная сделка с Соединенными Штатами показала, на что уже готова пойти Украина.

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли. Согласно сделке, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы сможет направлять на восстановление страны.

5 мая депутат Верховной рады Даниил Гетманцев потребовал опубликовать полное содержание сделки Украины с США по ископаемым, включая все детали и технические условия. По его словам, украинские парламентарии осознают цену и вопрос этой сделки и примут решение в интересах своей страны.

Ранее в Кремле прокомментировали ресурсную сделку Украины и США.

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