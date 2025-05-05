Украинский лидер Владимир Зеленский хочет подвести граждан республики к тому, чтобы они были готовы на любые действия властей внутри страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат украинского парламента Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Одна из главных целей Зеленского, которую он успешно реализовывает — создать у населения Украины абсолютное согласие на любые условия, лишь бы закончилась война и наступил мир», — считает Дубинский.

По его словам, ресурсная сделка с Соединенными Штатами показала, на что уже готова пойти Украина.

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли. Согласно сделке, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы сможет направлять на восстановление страны.

5 мая депутат Верховной рады Даниил Гетманцев потребовал опубликовать полное содержание сделки Украины с США по ископаемым, включая все детали и технические условия. По его словам, украинские парламентарии осознают цену и вопрос этой сделки и примут решение в интересах своей страны.

Ранее в Кремле прокомментировали ресурсную сделку Украины и США.