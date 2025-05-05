В Кремле прокомментировали ресурсную сделку Украины и США

Сделка по редкоземельным металлам, заключенная между Украиной и США, требует анализа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Здесь нужно анализировать само соглашение. Я, честно говоря, не знаком с текстом. Потому что, не вникнув в детали, комментировать это соглашение невозможно. Пока не совсем понятно, о чем идет речь», — сказал представитель Кремля.

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли. Согласно сделке, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы сможет направлять на восстановление страны.

5 мая депутат Верховной рады Даниил Гетманцев потребовал опубликовать полное содержание сделки Украины с США по ископаемым, включая все детали и технические условия. По его словам, украинские парламентарии осознают цену и вопрос этой сделки и примут решение в интересах своей страны.

Ранее бывший премьер Украины раскрыл, почему ресурсная сделка пагубна для страны.