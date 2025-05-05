В Раде потребовали опубликовать полное содержание соглашения с США по недрам

Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале потребовал опубликовать полное содержание сделки Украины с США по ископаемым, включая все детали и технические условия.

По его словам, украинские депутаты осознают цену и вопрос этой сделки и примут решение в интересах своей страны.

Первоисточники, включая технические условия, детали и другие «тонкие моменты» должны быть обнародованы, граждане умеют читать и анализировать текст, подчеркнул Гетманцев.

1 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сделка по редкоземельным металлам с США состоит из рамочного и двух технических соглашений. По его словам, рамочное соглашение фиксирует партнерство экономическое двух стран, а именно — будущую совместную работу на территории Украины. Технические соглашения посвящены созданию суверенного фонда между госагентствами и распределению обязанностей уже в фонде как таковом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Подоляк заявил, что США не подпишут соглашение об ископаемых с Россией.