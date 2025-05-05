Зеленский в парламенте Чехии сделал фото с работающими там украинками

Зеленский сфотографировался с тремя украинками в ходе визита в парламент Чехии

Владимир Зеленский в ходе визита в парламент Чехии сфотографировался с гражданками Украины, которые работают там уборщицами. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Журналисты отметили, что снимки опубликовал чешский фотограф Даниэль Моравец.

На кадрах видно, как украинский лидер позирует с тремя женщинами на фоне белой стены. При этом одна из украинок параллельно ведет беседу с политиком.

5 мая Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Во время переговоров стороны обсудили ситуацию в зоне боевых действий и затронули вопросы, связанные с взаимодействием Праги и Киева в евроатлантических структурах и сотрудничеством двух стран в сфере энергетики. Кроме того, Зеленский выразил благодарность чешским властям за помощь при восстановлении медицинских учреждений.

Как рассказал Фиала, с начала текущего года Чехия поставила 500 тыс. крупнокалиберных артиллерийских снарядов на Украину. По его словам, Киев получил боеприпасы в рамках международной инициативы по их поставкам в зону вооруженного конфликта.

Ранее президент Чехии Петр Павел оценил возможность завершения конфликта на Украине в 2025 году.