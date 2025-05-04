Президент Чехии исключил мир на Украине в 2025 году

Президент Чехии Павел рассказал о дискуссиях по поставкам оружия Киеву в 2026-м

Чехия и страны-партнеры рассматривают возможность продления поставок тяжелых боеприпасов Украине до 2026 года. Об этом заявил президент страны Петр Павел после встречи с Владимиром Зеленским в Праге, передает Bloomberg.

Павел уточнил, что речь идет о международной инициативе, которую финансируют 11 государств. В рамках проекта Украина должна получить 1,8 млн снарядов к 2026 году. Глава Чехии также оценил шансы на мирное урегулирование конфликта в 2025 году как нулевые.

«Мы одновременно ведем переговоры о поставках боеприпасов на следующий год, поскольку очевидно, что мира в этом году не достичь», — отметил Павел.

Владимир Зеленский заявил 3 мая, что Украина рассчитывает в течение 2025-го и 2026 года получить $30 млрд от Соединенных Штатов.

До этого агентство Bloomberg утверждало, что решение США продолжать обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16 и предоставлять ВСУ помощь в обслуживании самолетов говорит о том, что Штаты намерены продолжать поддерживать Киев.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что главы стран ЕС просили его позвонить Путину из-за Украины.