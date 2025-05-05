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Зеленский встретился с премьер-министром Чехии

Зеленский провел встречу с премьером Чехии Петром Фиалой
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера.

В публикации говорится, что встреча была приурочена к годовщине Пражского восстания.

«Проинформировал о наших действиях на поле боя», — говорится в сообщении.

Президент Украины отметил, что в ходе переговоров был поднят вопрос взаимодействия стран на уровне европейских и евроатлантических структур, а также сотрудничество в сфере энергетики, развитие ядерной генерации и общие инфраструктурные проекты.

Зеленский выразил благодарность Чехии за помощь в восстановлении медицинских учреждений.

До этого украинский лидер встретился с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане во время прощания с папой Римским Франциском. Во время церемонии президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с президентом Украины подошли к главе Белого дома и побеседовали.

Это была их первая личная встреча после ссоры в Овальном кабинете. По итогам беседы Трамп обвинил Путина в затягивании конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ раскрыли, что произошло между Трампом и Макроном перед встречей с Зеленским.

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