Власти Чехии назвали количество поставленных Украине снарядов

Премьер Чехии Фиала: в 2025 году Украине поставлено полмиллиона снарядов

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Прага с начала года поставила Украине 500 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, снаряды были переданы в рамках международной инициативы по поставке боеприпасов Украине.

«С начала [2025] года на Украину было поставлено полмиллиона крупнокалиберных боеприпасов», — отметил Фиала.

Он добавил, что Чехия намерена продолжить готовить украинских пилотов на чешских самолетах L-159.

До этого президент страны Петр Павел после встречи с Владимиром Зеленским в Праге заявил, что Чехия и страны-партнеры рассматривают возможность продления поставок тяжелых боеприпасов Украине до 2026 года.

Павел уточнил, что речь идет о международной инициативе, которую финансируют 11 государств. В рамках проекта Украина должна получить 1,8 млн снарядов к 2026 году. Глава Чехии также оценил шансы на мирное урегулирование конфликта в 2025 году как нулевые.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что главы стран ЕС просили его позвонить Путину из-за Украины.