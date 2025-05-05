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На Украине нашли историческую параллель сделки по недрам с США

Экс-генпрокурор Украины Луценко сравнил сделку с США с Переяславской радой
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РИА «Новости»

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сравнил сделку с США по недрам с Переяславской радой, когда казаки присягнули на верность российскому царю Алексею Михайловичу. Об этом он написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Луценко напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский объяснял срыв сделки с США в феврале необходимостью добиться для Киева гарантий безопасности. Однако теперь, по словам экс-генпрокурора, соглашение подписали без этих гарантий и «даже без гарантий, что США не выйдет из мирного процесса».

«Первый раз Украина приняла подобное историческое решение стараниями гетмана Хмельницкого в 1654 году в Переяславе. Тоже — без всякого срока, «на вечные времена» и тоже — в одностороннем порядке, потому что ни царь, ни его представитель (Василий) Бутурлин не сочли необходимым присягать. Как и сейчас, это соглашение не будут ратифицировать США», — написал Луценко.

Он напомнил, что за сделкой, заключенной в Переяславе, последовал сговор Москвы и Польши о разделе Украины по Днепру, дав понять, что то же самое может произойти с современной Украиной.

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых.

По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обещал включить в сделку гарантии безопасности для Украины от США, однако подписанный документ их не содержит. Депутат подчеркнул, что в целом заключенное соглашение хуже того, что предлагали украинскому лидеру в феврале.

Ранее в Британии назвали ужасной сделку по минералам между США и Украиной.

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