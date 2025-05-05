На Украине анонсировали совместный с Европой трибунал против России

Украина и Совет Европы, в который входят в том числе Великобритания, Германия и Франция, планируют подписать соглашение о создании специального трибунала против России. Об этом сообщил народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«9 мая во Львове подпишут соглашение между Украиной и Советом Европы — о начале создания специального трибунала по преступлениям агрессии России против Украины», — написал нардеп.

Он добавил, что этот документ подпишут президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

До этого в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили о планах некоторых европейских государств и Украины омрачить празднования 80-летия Победы над фашистской Германией.

В частности, в Молдавии вместо Дня Победы 9 мая будут праздновать День Европы. В этот день на главной площади страны в Кишиневе развернут так называемый «европейский городок», участие в котором примут президент Молдавии Майя Санду, представители правительства и 21 посольства стран ЕС.

При этом мэрия Кишинева не предложила ни одной официальной площадки тем гражданам, которые захотят праздновать День Победы.

Ранее Зеленскому напомнили о наказании после его угроз участникам парада Победы.