В Молдавии отказались от Дня Победы в пользу Дня Европы

Молдавские власти решили, что 9 мая на главной площади Кишинева будет отмечаться День Европы вместо Дня Победы. Об этом заявил лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в своем Telegram-канале.

«Был озвучен сюрприз от властей, представитель госканцелярии, правительства заявил, что 9 мая на главной площади страны будет отмечаться только один идеологически правильный праздник, а именно День Европы, ни о каком Дне Победы речи быть не может», — написал он.

Петрович отметил, 9 мая на площади молдавской столицы планируют развернуть так называемый «европейский городок», участие в котором примут правительство, президент страны Майя Санду и представители 21 посольства стран Евросоюза.

По его словам, мэрия Кишинева не предложила ни одной официальной площадки тем, кто намерен праздновать День Победы. Лидер комитета предположил, что пришедших отметить 9 Мая людей просто попытаются вытеснить на соседние улицы, что может привести к давке и другим рискам.

«Сегодня мы предложили госканцелярии найти оптимальное решение, чтобы достойно встретить 80-ю годовщину Победы, без нападок друг на друга, без проявления агрессии», — сообщил Петрович.

Следующее заседание ответственных служб состоится 24 апреля, уточнил он.

Петрович напомнил, что 9 мая в качестве Дня Победы отмечается в Молдавии как государственный праздник уже 60 лет подряд — с 9 мая 1965-го. Все эти годы главным местом сбора граждан всегда была площадь Победы, переименованная в 1990-х годах в площадь Великого Национального Собрания.

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