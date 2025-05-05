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В российской разведке заявили о попытках ЕС и Киева омрачить День Победы

СВР: Европа и Киев пытаются омрачить празднование 80-летия Победы
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Евгений Биятов/РИА Новости

Некоторые европейские государства вместе с Украиной пытаются омрачить празднование 80-летия Победы над фашистской Германией. Таким мнением поделились в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея победы над фашистской Германией», — говорится в сообщении российских разведчиков.

5 мая вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что страны ЕС ведут себя «недипломатично и неприлично», отказываясь принять участие в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне.

Он напомнил, что в апреле Словакия отмечала годовщину освобождения Братиславы от гитлеровских захватчиков. На это мероприятие пригласили всех дипломатов Евросоюза, а также послов РФ, Белоруссии и некоторых других стран бывшего СССР. По словам Гашпара, несколько европейских дипломатов отказались принять участие в мероприятии.

До этого стало известно, что власти Молдавии 9 мая вместо Дня Победы решили отмечать на главной площади страны в Кишиневе День Европы.

Ранее Зеленскому напомнили о наказании после его угроз участникам парада Победы.

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