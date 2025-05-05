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В Словакии раскритиковали поведение стран ЕС на фоне годовщины Победы

Депутат Словакии Гашпар: страны ЕС ведут себя неприлично в год 80-летия Победы
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Depositphotos

Страны Европейского союза, отказываясь от присутствия на торжествах по случаю 80-летия Победы во Второй Мировой войне, ведут себя «недипломатично и неприлично». Об этом заявил в интервью ТАСС вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Он напомнил, что в апреле 2025 года Словакия отмечала годовщину освобождения Братиславы от гитлеровских захватчиков, и на празднества были приглашены все дипломаты стран Евросоюза, а также послы России, Белоруссии и некоторых других стран бывшего СССР.

По словам Гашпара, несколько дипломатов стран ЕС отказались принять участие в праздновании.

«Складывается не самая хорошая картина сотрудничества. В особенности в связи с таким важным событием, как победа над фашизмом 80 лет назад»», — сказал депутат.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву прибудет большое количество глав государств и правительств. По его словам, участие подтвердили лидеры стран из разных регионов мира.

Свое присутствие на параде уже подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, а также главы государств — членов СНГ.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что некоторые политики в Европе хотят «лучшее место на Красной площади».

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