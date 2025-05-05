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На Украине оценили высказывания Зеленского о параде Победы в Москве

Депутат Дубинский: Зеленский угрозами про парад Победы проверяет реакцию Трампа
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Sven Hoppe/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский угрозами про парад Победы проверяет реакцию Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«После подписания договора о минеральном разграблении Украины, Зеленский активно тестирует, что ему будет за это позволено со стороны США. Введение санкций против оппозиционных блогеров — один из элементов. Угроза ударить по параду в Москве на 9 Мая — из других», — считает депутат.

29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. По его словам, Москва «должна переживать» о продолжении боевых действий.

3 мая президент Украины отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Зеленский сошел с ума, угрожая мировым лидерам, которые поедут в Москву на 9 мая.

Ранее в Госдуме ответили на угрозы Зеленского в преддверии парада 9 Мая.

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