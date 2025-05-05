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Эксперт: буферная зона на Украине станет одним из условий РФ на переговорах

Политолог Михайлов: мир на Украине невозможен без создания буферной зоны
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Александр Кряжев/РИА Новости

Формирование буферной зоны на Украине станет одним из требований России в ходе дальнейших обсуждений мирного урегулирования конфликта. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Евгений Михайлов. Эксперт считает, что со временем условия, выдвигаемые Москвой, будут только ужесточаться.

«Не может быть и речи о разграничении по линии соприкосновения. Это очевидно. И Владимир Путин прекрасно понимает национальные интересы страны. Соответственно, дальше мы будем только ужесточать требования. Чем больше Киев будет выделываться, тем хуже будет Украине», — подчеркнул Михайлов.

Аналогичное мнение высказал политический обозреватель Андрей Пинчук. По его словам, после освобождения Курской области Вооруженным силам России необходимо создать 30-километровую буферную зону на Украине.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В боях приняли участие военнослужащие КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее Алаудинов рассказал о жестокости наемников ВСУ в Курской области.

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