После освобождения Курской области Вооруженным силам России необходимо создать буферную зону на Украине. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук. Он подчеркнул, что нельзя допускать того, чтобы линия соприкосновения проходила прямо по госгранице.

«Нам необходимо сформировать 30-километровую буферную зону», — сказал эксперт.

Как считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, буферная зона на Украине для обеспечения безопасности территории России должна находиться за Конотопом Сумской области.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В боях приняли участие военнослужащие КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее в Курской области создали карту трофейной техники.