Алаудинов: иностранные наемники в Курской области не щадили и детей

Наибольшую жестокость к жителям территорий Курской области за время оккупации украинской армией проявляли иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Надо отметить, что во время захвата нашей территории Курской области украинскими формированиями наиболее отличились именно иностранцы», — сказал он.

По словам Алаудинова, для иностранцев не было никакой разницы, кто перед ними — взрослый человек, глубокий старик или маленький ребенок. Они пытались уничтожать как можно больше местных жителей.

Недавно он сообщал, что число иностранных наемников в ВСУ сократилось, свидетельствуют данные разведки. Алаудинов также отметил, что украинская армия несет большие потери, восполняя их не самым качественным контингентом.

В свою очередь глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что украинские войска потеряли в боях в Курской области более 76 тыс. военнослужащих.

Ранее Алаудинов заявил о попытке ВСУ зайти в Белгородскую область.