В Забайкалье в разгар пожаров уволился глава департамента пожарной безопасности

Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края

Руководитель департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности (ГО и ПБ) Забайкалья Ринат Хисматулин ушел в отставку в разгар сезона лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

«Руководителя департамента ГО и ПБ Забайкальского края Рината Хисматулина 28 апреля освободили от занимаемой должности по инициативе гражданского служащего», — говорится в сообщении пресс-службы.

Временно исполняющим обязанности главы департамента будет заместитель Хисматулина, начальник отдела по пожарной безопасности Андрей Ковальчук.

До этого краевой Следственный комитет сообщал, что три уголовных дела о халатности возбудили после стремительного распространения лесных пожаров на дома в Забайкальском крае.

28 апреля МЧС России сообщило, что природный пожар уничтожил четыре жилых дома в селе Новопавловка в Забайкальском крае, возгорание тушили на площади 800 «квадратов», распространение огня остановили.

Ранее в Забайкалье мужчина поджег поле, испугавшись воя волков.