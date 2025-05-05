Моди пригласил Путина посетить Индию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Индию с визитом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Приглашение было с благодарностью принято», — говорится в сообщении.

Днем 5 мая Моди и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили недавний террористический акт в Пахалгаме. Российский лидер выразил соболезнования и подтвердил поддержку Индии в борьбе с терроризмом.

Террористический акт произошел 22 апреля в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии, вблизи туристической тропы в долине Байсаран. По сообщениям СМИ, неизвестные боевики обстреляли из автоматического оружия группу туристов.

Ответственность за атаку взяла на себя афганская группировка «Фронт сопротивления», связанная с пакистанской организацией «Лашкар-и-Тайба» (запрещена в России). Hindustan Times со ссылкой на разведданные сообщила о возможной причастности Пакистана к организации теракта.

Ранее премьер Пакистана высказался о теракте в индийском Пахалгаме.