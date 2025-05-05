Бывший премьер Украины раскрыл, почему ресурсная сделка пагубна для страны

Экс-премьер Азаров: все недра Украины будут просто отданы США

Киев не получит никаких выгод от ресурсной сделки с США, поскольку все, что есть в недрах Украины, будет отдано в распоряжение Вашингтона. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Соглашение о природных ресурсах между Киевом и Вашингтоном не принесет Украине никаких выгод. Фактически все, что есть в недрах Украины, отдано в полное распоряжение Соединенных Штатов. Это если коротко сформулировать суть соглашения, не обращая внимания на всякие фонды и т.д.», — подчеркнул он.

При этом США также не получат выгоды от соглашения с Украиной в ближайшие 15 лет, считает Азаров, поскольку разведка месторождений и добыча ресурсов требуют огромных капитальных вложений и времени.

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли. Согласно сделке, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы сможет направлять на восстановление страны.

Также эта сделка освободила Украину от долгов за военную помощь, ранее оказанную США.

Ранее журналист Чей Боуз заявил, что на Украине нет доступных редкоземельных металлов.