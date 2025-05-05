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Песков раскритиковал выборы президента в Румынии

Песков: избирателей в Румынии лишили права отдать свой голос за кого они хотят
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Румынские избиратели были лишены права отдать свой голос за того, за кого они хотят, так как один из кандидатов в президенты был «выброшен» из предвыборной гонки. Таким мнением поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

«Один из фаворитов этих выборов был абсолютно волюнтаристски выброшен с предвыборной гонки. Поэтому в любом случае избиратели румынские были лишены права отдать свой голос за того, за кого они хотят. Это можно констатировать однозначно», — отметил Песков, комментируя результаты первого тура повторных президентских выборов в Румынии и недопущение к ним Кэлина Джорджеску.

5 мая в Румынии подвели итоги первого тура повторных выборов президента. По данным Постоянной избирательной администрации, лидером стал глава ультранационалистической партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион, который набрал более 40,88% голосов избирателей. Второе место занял независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, набравший 20,98%.

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, был назначен второй тур выборов, который состоится 18 мая.

Принять участие в повторных выборах президента также хотел Кэлин Джорджеску, который набрал наибольшее количество голосов в первом туре в ноябре 2024 года. Однако Конституционный суд Румынии аннулировал эти результаты якобы из-за «российского влияния». Джорджеску пытался оспорить свой недопуск к президентским выборам, но Конституционный суд Румынии отклонил его апелляцию.

Ранее Джорджеску назвал госпереворотом решение об отмене итогов выборов президента.

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