В Румынии будет второй тур выборов президента. В нем сойдутся антизападный националист и мэр Бухареста

Во второй тур повторных президентских выборов в Румынии выходят лидер националистической партии Джордже Симион и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. В первом туре Симион набрал около 40% голосов, Дан в два раза меньше — около 20%. Занявший третье место кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску признал поражение. Второй тур намечен на 18 мая. Повторное голосование было назначено после аннулирования в конце прошлого года результатов выборов в связи с подозрениями в иностранном вмешательстве.

В Румынии завершился первый тур повторных президентских выборов. По данным Постоянной избирательной администрации, после подсчета 99,9% бюллетеней лидером голосования стал Джордже Симион — глава ультранационалистической партии «Альянс за объединение румын», получивший более 40,88% голосов.

Второе место занял независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, набравший 20,98%. Третьим стал представитель правящей коалиции социал-демократов, либералов и «Демократического союза венгров Румынии» Крин Антонеску с результатом 20,12%. Всего в первом туре участвовали 11 кандидатов.

Окончательные итоги первого тура ожидаются в понедельник, 5 мая. В соответствии с законодательством, победителем считается кандидат, набравший более 50% голосов. Поскольку ни один из участников не преодолел этот порог, назначен второй тур, который состоится 18 мая. В нем встретятся Симион и Дан. Победителем станет кандидат, получивший простое большинство.

Второй тур: противостояние курсов

39-летний Джордже Симион выступает за объединение Молдавии с Румынией. Он известен поддержкой идей Дональда Трампа и критикой Европейского союза. Симион против военной помощи Украине, однако заявляет, что не ориентируется на Москву.

Он осуждал СВО и называл Владимира Путина «военным преступником».

Однако Симион заявлял также, что может вернуть в политическую жизнь Кэлина Джорджеску — бывшего кандидата в президенты, отстраненного от участия в выборах после аннулирования предыдущих результатов.

close Джордже Симион IMAGO/Alessandra Carli/LiveMed/Global Look Press

«Это не просто победа на выборах. Это победа румынского достоинства. Это победа тех, кто не потерял надежды, тех, кто все еще верит в Румынию, свободную, уважаемую, суверенную страну!» — заявил Симион после победы в первом туре.

55-летний мэр Бухареста Никушор Дан, напротив, делает ставку на прозападный вектор.

«Будет трудный второй тур с кандидатом-изоляционистом. Это спор не между двумя людьми, а между прозападным курсом для Румынии и антизападным», — заявил Дан.

Крин Антонеску признал поражение. «У нас есть предварительные результаты, и я думаю, что они неоспоримы. Голоса говорят за себя, граждане высказались. Очень жаль», — заявил он в избирательном штабе. Антонеску уточнил, что не принимал участия в решениях коалиции и не может говорить о возможной поддержке одного из кандидатов во втором туре.

close Крин Антонеску Cristian Cristel/Global Look Press

Политический кризис и отмена выборов 2024 года

Повторные выборы стали следствием масштабного политического кризиса, разразившегося в стране в конце 2024 года. В ноябре в Румынии состоялся первый тур президентских выборов, в котором лидировали независимый кандидат Кэлин Джорджеску и прозападная кандидатка Елена Ласкони. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал результаты, сославшись на серьёзные нарушения и возможное иностранное вмешательство. Суд обосновал отмену выборов выводами из рассекреченных документов Высшего совета безопасности, в которых говорилось о признаках иностранного вмешательства, в том числе со стороны России.

close Кэлин Джорджеску Alexandru Dobre/AP

Впоследствии Джорджеску был исключен из списка кандидатов на повторные выборы: его обвинили в распространении дезинформации и незаконном финансировании избирательной кампании. Также рассматривались обвинения в хакерских атаках на инфраструктуру выборов.

Решение о недопуске Джорджеску вызвало протесты среди его сторонников. Оппозиционные силы обвиняли власти в политической ангажированности и нарушении избирательных прав. Несмотря на это, правительство поддержало решение Конституционного суда, и Центризбирком назначил повторные выборы на май 2025 года.