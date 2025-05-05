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Песков рассказал, что определит отношение Кремля к новому канцлеру ФРГ

Песков заявил, что отношение Кремля к Мерцу определят его действия
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Wolfgang Rattay/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношение Кремля к новому канцлеру ФРГ прежде всего определят действия последнего, хотя и его слова тоже будут принимать во внимание.

Выборы канцлера ФРГ состоятся в бундестаге 6 мая. Как ожидается, по их итогам новым руководителем страны станет Фридрих Мерц.

«Мы слышали ряд заявлений, которые он делал до сих пор. Эти заявления не сигнализировали о его желании и готовности идти по пути нормализации двухсторонних отношений между ФРГ и РФ», — сказал Песков.

При этом он отметил, что президент РФ Владимир Путин всегда открыт для взаимовыгодно взаимоуважительных отношений со всеми странами и готов развивать эти отношения «настолько глубоко и широко, насколько готовы сами эти страны».

До этого глава «Союза за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что Фридрих Мерц может втянуть ФРГ в войну с Россией. 14 апреля Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. По словам политика, если европейские партнеры согласуют поставки, »Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

Ранее стало известно, сколько немцев поддерживают кандидатуру Мерца на пост канцлера.

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