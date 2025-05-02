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Стало известно, сколько немцев поддерживают кандидатуру Мерца на пост канцлера

ZDF: выдвижение Мерца на пост кацлера ФРГ поддерживают менее 40% немцев
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Lisi Niesner/Reuters

Менее 40% немцев, опрошенных в рамках исследования Politbarometer, поддерживают кандидатуру лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца на пост канцлера ФРГ. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF.

«Если лидер ХДС Фридрих Мерц станет канцлером, 38% этого одобрят, а 56% — нет. <...> Канцлер Мерц пользуется значительно меньшей поддержкой, чем федеральное правительство, которое он возглавит», — говорится в материале на сайте канала.

В рейтинге политиков лидер ХДС/ХСС занимает шестое место, набирает -0,3 балла, а на первом находится глава Минобороны ФРГ Борис Писториус с 2,3 балла.

В настоящее время возглавляемый Мерцем политический блок, победивший на февральских выборах, поддерживают 27% респондентов. На втором месте находится правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), в поддержку которой высказались 23% опрошенных.

2 мая контрразведка Германии классифицировала АдГ как устоявшуюся экстремистскую организацию. В соответствующем заявлении говорилось, что деятельность этой партии «характеризуется экстремистской направленностью и пренебрежением человеческим достоинством». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шольц призвал не торопиться с процедурой запрета «Альтернативы для Германии».

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