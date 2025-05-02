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Глава госдепа США назвал политический режим в Германии «скрытой тиранией»

Марко Рубио: признание АдГ экстремистской организацией говорит о тирании в ФРГ
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Craig Hudson/Reuters

ФРГ показала себя «скрытой тиранией» после признания партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской, считает госсекретарь США Марко Рубио. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Германия только что предоставила своему шпионскому агентству новые полномочия для слежки за оппозицией. Это не демократия — это скрытая тирания», — заявил Рубио.

2 мая контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской. В ведомстве заявили, что представители партии «несправедливо относятся к меньшинствам» — в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества. В самой АдГ решение назвали «политическим маневром» и призвали упразднить контрразведку. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц при этом призвал не спешить с запретом деятельности партии.

Позднее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что демократические принципы, включая политическую конкуренцию и права граждан, в Европе утрачивают силу. В качестве примеров он привел признание партии «Альтернатива для Германии» экстремистской, лишение избирательных прав лидера французского «Национального объединения» Марин Ле Пен, а также отмену победы оппозиционера Кэлина Джорджеску в Румынии и арест главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии.

Ранее в ФРГ опровергли давление на контрразведку для признания АдГ экстремистской партией.

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