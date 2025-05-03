Адвокаты АдГ потребовали отозвать решение о признании партии экстремистской

Адвокаты правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) направили Федеральному ведомству по охране конституции (контрразведке) ФРГ предупреждение после признания фракции правоэкстремистской. Об этом сообщила газета Bild.

«Мы должны попросить вас от имени нашего клиента прекратить описанные выше действия (и воздерживаться от них в будущем), удалить соответствующие сообщения и вместо этого опубликовать соответствующие сообщения с исправлениями», — говорится в предупреждении адвокатов.

Из документа следует, что контрразведка Германии должна отозвать свое решение до 5 мая. Если она этого не сделает, то адвокаты посоветуют руководству АдГ подать иск в суд.

2 мая контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской. В ведомстве заявили, что представители партии «несправедливо относятся к меньшинствам» — в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества. В самой АдГ решение назвали «политическим маневром» и призвали упразднить контрразведку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФРГ объяснила Штатам, почему признала «Альтернативу для Германии» экстремистской.