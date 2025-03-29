Президент Бразилии подтвердил свой визит в Россию

Лула да Силва подтвердил, что приедет в Москву на празднование Дня Победы

Президент Бразилии Лула да Силва подтвердил, что приедет в Москву на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне (1941 — 1945 гг.). Об этом политик сказал на пресс-конференции по итогам рабочего визита во Вьетнам, передает ТАСС.

Политик отметил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине.

В январе Лула да Силва получил приглашение от Путина посетить Россию для участия в праздновании 80-летия Победы.

24 марта помощник Лула да Силва по международным вопросам Селсу Аморим сообщил, что бразильский лидер планирует в мае встретиться с Владимиром Путиным в России, а затем провести переговоры с Си Цзиньпином в Китае.

Ранее президент Бразилии заявил об усвоенном уроке после ссоры Трампа и Зеленского.

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