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Песков высказался о поставках газа из РФ в европейские страны

Песков: РФ не ведет предметных переговоров о возможных поставках газа в ЕС
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РИА «Новости»

Российские власти в настоящее время не ведут предметных переговоров о возможных поставках газа в страны — члены Европейского союза (ЕС). Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не ведутся», — сказал он в ответ на вопрос, ведет ли Москва переговоры с американскими и европейскими компаниями насчет поставок топлива.

Песков подчеркнул, что поставки газа — это «коммерческая история». Для их осуществления необходимо наличие продавца и потенциальных покупателей.

«Если покупатели будут проявлять заинтересованность, если будет работать транзитный маршрут, то, конечно же, продавец будет готов это все обсуждать», — пояснил пресс-секретарь.

23 апреля Песков дал интервью для французского журнала Le Point, в ходе которого высказался о поставках российского газа в страны — члены ЕС. Он отметил, что руководство РФ видит готовность ряда европейских государств возобновить закупки топлива. Со своей стороны, Москва также готова к соответствующим переговорам и урегулированию ситуации на рыночных условиях.

Ранее в ЕС отложили введение запрета на импорт российского сжиженного природного газа.

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