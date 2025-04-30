В Европе высказались о возможности восстановления объемов поставок российского газа в ЕС

В TotalEnergies не ожидают скорого восстановления объемов поставок газа РФ в ЕС

Глава французской энергокомпании TotalEnergies Патрик Пуянне усомнился в возвращении поставок российского газа в Европу в прежнем объеме в течение ближайшего года. Его слова передает ТАСС.

«Я думаю, что в Европу будет поступать больше американского СПГ, чем российского газа. Я был бы очень удивлен, если бы в ближайшие 12 месяцев в Европу внезапно начал поступать российский газ», — заявил он.

По мнению Пуянне, потребуется время для восстановления доверия между потребителями и производителями.

До этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала Евросоюз не допустить реанимации газопровода «Северный поток – 2». По данным Bloomberg, именно так чиновник прокомментировала разговоры о возобновлении полноценных поставок российского газа в случае окончания конфликта на Украине.

При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о стратегическом значении импорта сжиженного природного газа из США.

Ранее «Газпром» предупредил Европу об опустевших хранилищах газа к следующей зиме.