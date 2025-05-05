Трамп считает, что Россия «хочет всю Украину»

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что Россия якобы хочет забрать себе всю территории Украины.

«Им не нужен тот кусок, который у них есть сейчас. Россия хочет всю Украину», — сказал американский лидер.

При этом, по его мнению, России «придется отказаться от всей Украины».

В этом же интервью Трамп назвал «хорошим» шанс на заключение мира между Россией и Украиной, однако подчеркнул, что в ходе переговоров с одной из сторон конфликта удалось добиться больших успехов, чем с другой. Если прогресса в ближайшее время не будет, Вашингтон может перестать исполнять роль посредника. Политик также заверил, что не пробудет у власти дольше двух сроков, и назвал своих возможных преемников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Тем временем американский военный аналитик и бывший военнослужащий морской пехоты Брайан Берлетик заявил, что Трамп намеревался обмануть Россию и добиться от нее прекращения огня для заморозки конфликта на Украине без устранения его первопричин.

Ранее на Украине предложили «перекреститься и поставить свечку» при выходе Трампа из переговоров.