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В США заявили о попытке Трампа обмануть Россию

Эксперт Берлетик: Трамп хотел обмануть Россию для заморозки конфликта на Украине
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Leah Millis/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намеревался обмануть Россию и добиться от нее прекращения огня для заморозки конфликта на Украине. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил американский военный аналитик и бывший военнослужащий морской пехоты Брайан Берлетик.

По его словам, Трамп пытался добиться от Москвы перемирия, после которого войска европейских стран вошли бы на территорию Украины и создали бы буферную зону, заморозив конфликт и не устраняя его первопричины.

Берлетик подчеркнул, что президент США не только пытался обмануть Россию, но и прямо лгал своим сторонникам о стремлении к миру.

Аналитик отметил, что Россия не поддается на подобного рода провокации, а ее армия продолжает вести наступление.

4 мая Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что лидеры Европейского союза неоднократно просили его связаться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта.

Ранее Трамп назвал препятствие, которое может помешать США урегулировать конфликт на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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