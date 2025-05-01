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Кулеба предложил «перекреститься и поставить свечку» при выходе Трампа из переговоров

Кулеба: после выхода Трампа из переговоров Киев сможет строить свою стратегию
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Alina Smutko/Reuters

Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба высказал мнение о том, что при выходе США из переговоров по мирному урегулированию Киев сможет «спокойно строить свою стратегию». Его слова приводит «Зеркало недели».

«Если бы Соединенные Штаты вышли из переговорного процесса..., я думаю нам всем надо было перекреститься и поставить свечку в церкви за здравие президента [США Дональда] Трампа, за то что он оставил нас в покое», — сказал дипломат.

Он добавил, что проблема заключается не в желании американского лидера выйти из переговоров о мирном урегулировании, а в том, что он может начать мешать другим странам поставлять военно-техническую помощь Киеву или разрушит санкционный режим против РФ.

Власти Евросоюза должны понять, что Соединенные Штаты не будут вести бесконечные «переговоры ради переговоров» по поводу прекращения конфликта на Украине, заявила 19 апреля официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс. О том, что терпение США на исходе накануне уже говорили и госсекретарь Марко Рубио, и Трамп. По их словам, если прекращения огня не удастся добиться в ближайшее время, Вашингтон «будет двигаться дальше» и займется другими внешнеполитическими вопросами.

Ранее Макрон призвал Трампа сильнее давить на Россию.

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