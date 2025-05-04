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Эксперт ответил на вопрос, начнется ли война между Индией и Пакистаном

Аналитик Кошкин: нет условий для полноценного конфликта Индии и Пакистана
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Channi Anand/AP

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном будет сходить на нет, не стоит ожидать боевых действий, так как страны в этом не заинтересованы и нет условий для реальной эскалации военной ситуации. Об этом ТАСС заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Скорее всего, это обострение должно сходить на нет. Почему? Потому что нет необходимых ярко выраженных условий для того, чтобы довести это до высокой точки вооруженного противостояния», — подчеркнул он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Кроме того, по словам Кошкина, Индия и Пакистан сейчас не заинтересованы в эскалации полноценного военного конфликта.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошло вооруженное нападение на мирных жителей. Боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

30 апреля министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия в течение ближайших 24-36 часов планирует нанести военный удар по исламской республике. По его словам, власти Пакистана располагают достоверной информацией о том, что Индия, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога, намеревается нанести военный удар. Тарар подчеркнул, что Пакистан даст решительный ответ на любой акт агрессии.

Ранее на Западе назвали страну, которая способна примирить Индию и Пакистан.

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Конфликт Индии и Пакистана
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