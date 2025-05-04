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В Британии заявили, что Трамп «становится Джо Байденом»

Аналитик Меркурис: Трамп возвращается к политике Байдена на Украине
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Reuters

Президент США Дональд Трамп возвращается к политике экс-главы Белого дома Джо Байдена на фоне трудностей с урегулированием украинского конфликта. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале Duran.

«Он становится Джо Байденом», — подчеркнул эксперт.

Меркурис обратил внимание на то, что Трамп начал повторять действия своего предшественника: отправлять оружие Украине и вводить новые санкции против РФ. По мнению аналитика, президент США участвует в украинском конфликте из-за нежелания показать свою слабость на фоне невозможности выполнить обещание по его урегулированию.

Незадолго до этого Трамп заявил об «очень хорошем шансе» урегулировать конфликт на Украине. При этом он отметил, что существует вероятность того, что мирного соглашения достичь не удастся из-за «огромной ненависти» между Москвой и Киевом.

19 апреля официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс сообщила, что власти Евросоюза должны понять, что Соединенные Штаты не будут вести бесконечные «переговоры ради переговоров» по поводу прекращения конфликта на Украине. О том, что терпение США на исходе, до этого уже говорили и госсекретарь Марко Рубио, и Трамп. По их словам, если прекращения огня не удастся добиться в ближайшее время, Вашингтон «будет двигаться дальше» и займется другими внешнеполитическими вопросами.

Ранее на Украине предложили «перекреститься и поставить свечку» при выходе Трампа из переговоров.

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