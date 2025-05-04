Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал препятствие, которое может помешать США урегулировать конфликт на Украине

Трамп заявил об очень хорошем шансе урегулировать конфликт на Украине
close
Evan Vucci/AP

Американский президент Дональд Трамп заявил в интервью NBC News об «очень хорошем шансе» урегулировать конфликт на Украине.

«Я считаю, что у нас есть очень хороший шанс это сделать», — сказал политик.

При этом он отметил, что существует вероятность того,что мирного соглашения достичь не удастся из-за «огромной ненависти» между Москвой и Киевом.

В том же интервью Трамп сказал, что иногда становится ближе к решению о выходе США из переговорного процесса, но потом происходят «позитивные вещи». Он допустил, что может наступить время, когда он скажет: «Хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо».

19 апреля официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что власти Евросоюза должны понять, что Соединенные Штаты не будут вести бесконечные «переговоры ради переговоров» по поводу прекращения конфликта на Украине. О том, что терпение США на исходе, накануне уже говорили и госсекретарь Марко Рубио, и Трамп. По их словам, если прекращения огня не удастся добиться в ближайшее время, Вашингтон «будет двигаться дальше» и займется другими внешнеполитическими вопросами.

Ранее на Украине предложили «перекреститься и поставить свечку» при выходе Трампа из переговоров.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами