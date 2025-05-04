Трамп назвал препятствие, которое может помешать США урегулировать конфликт на Украине

Трамп заявил об очень хорошем шансе урегулировать конфликт на Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил в интервью NBC News об «очень хорошем шансе» урегулировать конфликт на Украине.

«Я считаю, что у нас есть очень хороший шанс это сделать», — сказал политик.

При этом он отметил, что существует вероятность того,что мирного соглашения достичь не удастся из-за «огромной ненависти» между Москвой и Киевом.

В том же интервью Трамп сказал, что иногда становится ближе к решению о выходе США из переговорного процесса, но потом происходят «позитивные вещи». Он допустил, что может наступить время, когда он скажет: «Хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо».

19 апреля официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что власти Евросоюза должны понять, что Соединенные Штаты не будут вести бесконечные «переговоры ради переговоров» по поводу прекращения конфликта на Украине. О том, что терпение США на исходе, накануне уже говорили и госсекретарь Марко Рубио, и Трамп. По их словам, если прекращения огня не удастся добиться в ближайшее время, Вашингтон «будет двигаться дальше» и займется другими внешнеполитическими вопросами.

Ранее на Украине предложили «перекреститься и поставить свечку» при выходе Трампа из переговоров.