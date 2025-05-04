Бывший депутат парламента Великобритании и глава британской Партии рабочих Джордж Галлоуэй назвал действующего премьер-министра Кира Стармера военным преступником и обвинил его в том, что он провоцирует войну с Россией. Слова Галлоуэя RT.

По словам Галлоуэя, своими решениями пришедший к власти в июле 2024 года Стармер уже уничтожил сталелитейную промышленность в стране, а теперь он «грабит пенсионеров, чтобы дать средства [президенту Украины Владимиру] Зеленскому».

До этого Галлоуэй счел Россию при Путине очень успешной.

Галлоуэй подчеркнул, что уровень жизни среднестатистического россиянина и китайца сегодня выше, чем у европейцев, и выразил восхищение политикой Путина.

Также Галлоуэй высказывался о том, что конфликт в Украине не завершится, пока Россия не отодвинет украинские вооруженные силы на такое расстояние, чтобы они не могли угрожать этнически русскому населению.

Ранее Галлоуэй назвал БРИКС-2024 в Казани поворотным моментом в истории.