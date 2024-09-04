Бывший депутат британского парламента и лидер Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что под руководством президента Владимира Путина Россия успешно восстановилась после кризиса 1990-х годов и сейчас занимает одно из ведущих мест в мире. Об этом он рассказал в своем шоу на YouTube.

Галлоуэй подчеркнул, что уровень жизни среднестатистического россиянина и китайца сегодня выше, чем у европейцев, и выразил восхищение политикой Путина.

«За 21 год Путин полностью преобразил Россию. Это славная и успешная страна. Я знаю, что враги не хотят этого слышать, но достаточно посмотреть на имеющиеся в свободном доступе данные о том, как развивается Россия», — отметил он.

Политик добавил, что его мнение разделяют многие единомышленники.

Также Галлоуэй высказывался о том, что конфликт в Украине не завершится, пока Россия не отодвинет украинские вооруженные силы на такое расстояние, чтобы они не могли угрожать этнически русскому населению.

Ранее британский политик Галлоуэй призвал Маска не приезжать в ЕС после ареста Дурова.