Британский писатель объяснил решение приехать на саммит БРИКС в Казань

Британский политический деятель, писатель и журналист Джордж Галлоуэй объяснил в беседе с «Известиями» свое решение приехать на саммит БРИКС в Казань.

«БРИКС важен сам по себе, но предстоящий в данный момент саммит БРИКС в геополитической ситуации является самым важным из всех. Это может стать поворотным моментом в мировой истории», — сказал Галлоуэй.

Саммит БРИКС в Казани, по его словам, могут запомнить как событие, преследовавшее благородную цель — достижение более справедливого миропорядка. По словам Галлоуэя, западные страны придерживаются политики «победитель получает все», с которой борется БРИКС.

«Подавляющее большинство людей в мире будут членами БРИКС», — не сомневается Галлоуэй.

Саммит БРИКС стартует в Казани 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы БРИКС — в январе 2024 года организация расширилась на пять новых стран. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее в Турции подтвердили участие Эрдогана на саммите БРИКС в Казани.