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На Западе оценили желание Трампа завершить конфликт на Украине

Профессор Малинен: если бы Трамп хотел мира, он бы свергнул Зеленского
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Evan Vucci/AP

Если бы президент США Дональд Трамп хотел остановить конфликт на Украине, он бы свергнул Владимира Зеленского. Об этом в соцсети X написал профессор Хельсинкского университета Томас Малинен.

По его словам, тот факт, что глава Белого дома до сих пор не сделал этого, говорит о том, что он чего-либо боится или старается «играть за обе команды». Малинен считает, что с таким подходом Трампа ждет неудача в урегулировании конфликта.

До этого Трамп заявил об «очень хорошем шансе» урегулировать конфликт на Украине. При этом он отметил, что существует вероятность того, что мирного соглашения достичь не удастся из-за «огромной ненависти» между Москвой и Киевом.

19 апреля официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что власти Евросоюза должны понять, что Соединенные Штаты не будут вести бесконечные «переговоры ради переговоров» по поводу прекращения конфликта на Украине. О том, что терпение США на исходе, накануне уже говорили и госсекретарь Марко Рубио, и Трамп. По их словам, если прекращения огня не удастся добиться в ближайшее время, Вашингтон «будет двигаться дальше» и займется другими внешнеполитическими вопросами.

Ранее на Украине предложили «перекреститься и поставить свечку» при выходе Трампа из переговоров.

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Переговоры о мире на Украине
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