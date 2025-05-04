Зеленский прибыл в Чехию и анонсировал закупку снарядов для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Чехию. Об этом пишет Telegram-канал «Страна.ua».

Во время визита он заявил, что Украина хочет продолжения артиллерийской инициативы Праги, по которой закупались снаряды по всему миру для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также он заявил, что «хорошие новости» ждут военную авиацию, в частности в вопросах расширения тренировочных программ для пилотов и обеспечения ВВС Украины F-16.

14 апреля издание Politico сообщило, что правительство Украины пригласило европейских чиновников посетить республику 9 мая как демонстрацию «дипломатической силы» в противовес проходящему в этот день Параду Победы в Москве. По информации собеседников газеты, сейчас в ЕС обсуждается возможный визит на территорию Украины лидеров политического объединения «в начале мая». Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) вряд ли поедут в Киев для празднования 80-летия Победы.

Ранее в Госдуме ответили на угрозы Зеленского в преддверии парада 9 Мая.