Гашпар: никто из лидеров стран ЕС не поедет в Киев на празднование Дня Победы

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) вряд ли поедут в Киев для празднования 80-летия Победы. Об этом ТАСС заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«Думаю, что в Киев много политиков не поедет, по крайней мере, значимых. Полагаю, это связано с тем, что все принимают во внимание переговоры между Россией и США, и сейчас демонстрация поддержки той или иной стороны — не самая удачная тактика с политической точки зрения», — сказал вице-спикер.

14 апреля издание Politico сообщило, что правительство Украины пригласило европейских чиновников посетить республику 9 мая как демонстрацию «дипломатической силы» в противовес проходящему в этот день Параду Победы в Москве. По информации собеседников газеты, сейчас в ЕС обсуждается возможный визит на территорию Украины лидеров политического объединения «в начале мая».

25 апреля спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий предостерег иностранные войска от участия в военном параде в Москве на 9 Мая. По его словам, это связано с тем, что во время мероприятия военнослужащие будут маршировать бок о бок с людьми, которые могли участвовать в спецоперации.

Ранее в Госдуме ответили на угрозы Зеленского в преддверии парада 9 Мая.