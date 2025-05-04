Стал известен график Путина на предстоящую неделю

Президент России Владимир Путин даст официальный прием по случаю Дня Победы. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия-1».

На предстоящей неделе четыре дня в графике главы государства будут посвящены переговорам с руководителями разных стран. В частности, Россию с визитом посетит председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву прибудет большое количество глав государств и правительств. По его словам, участие подтвердили лидеры стран из разных регионов мира.

Свое присутствие на параде уже подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, а также главы государств — членов СНГ.

Ранее партия Фицо прокомментировала возможность его отказа от визита в Москву.