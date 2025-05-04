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Партия Фицо прокомментировала возможность его отказа от визита в Москву

В партии Фицо заявили, что политик не поменял своих планов посетить Москву 9 Мая
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IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо позволит ему посетить парад Победы в Москве 9 мая. Об этом заявил лидер фракции партии политика Smer в словацком правительстве Ян Рихтер, передает Aktuality.sk.

Премьер-министр неожиданно отменил свои рабочие встречи на этой неделе. Словацкие СМИ связывали это с самочувствием политика.

По словам Рихтера, Фицо находится в очень хорошей физической форме, но могут возникнуть проблемы из-за того, что «он стал немного лучше осознавать», что могло произойти с ним при покушении 15 мая 2024 года.

«Визит в Москву не связан с войной между Россией и Украиной, а направлен на то, чтобы почтить память Великой Отечественной войны», — добавил однопартиец Фицо.

Помимо словацкого премьера, свои рабочие встречи в последнее время отменил президент Сербии Александар Вучич, которого так же ждут в Москве на День Победы. Во время поездки в США Вучичу стало плохо, он не смог встретиться с Дональдом Трампом и вернулся в Белград, где его госпитализировали.

Ранее врачи назвали причину недомогания Вучича.

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